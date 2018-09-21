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Ханой. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ.

Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров", говорится в сообщении телевидения Вьетнама.

1гк ав

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Интерфакс