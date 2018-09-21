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Этот контент был опубликован 21 сентября 2018 г. 7:17 21.09.2018 - 07:17

(Дополненная версия) Ханой. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ. Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров", говорится в сообщении телевидения Вьетнама. 1гк ав Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс