Умер президент Вьетнама - СМИ
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Ханой. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Президент Вьетнама Чан Дай Куанг скончался в возрасте 61 года, сообщили вьетнамские государственные СМИ.
Чан Дай Куанг скончался в пятницу в больнице от "тяжелого заболевания, несмотря на усилия местных и иностранных врачей и профессоров", говорится в сообщении телевидения Вьетнама.
1гк ав
Интерфакс