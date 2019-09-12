Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 3:58

Вашингтон. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива скончался в возрасте 78 лет, сообщает Associated Press.

Политический советник премьер-министра Лопети Сенитули сообщил агентству, что Похива скончался в городской больнице Окленда около 9 часов утра после того, как днем ранее в критическом состоянии был доставлен в Новую Зеландию для получения медицинской помощи.

До этого Похива в течение двух недель лечился от пневмонии в своей стране.

Похива был назначен премьер-министром 30 декабря 2014 года. По мнению экспертов, он стоял за толчком к демократии в стране и способствовал уходу от политики, в которой доминировала королевская семья.

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