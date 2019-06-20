Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 10:03

***Он заявил, что Иран не желает вступать в войну

Дубай. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Уничтожение американского беспилотника является недвусмысленным сигналом, указывающим, что в случае необходимости Иран готов к войне, заявил в четверг командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР) бригадный генерала Хосейн Салами.

"Мы готовы, мы полностью готовы к войне. Сегодняшний инцидент был ясным проявлением этого конкретного сигнала - мы продолжаем наше сопротивление", - сказал он в видеообращении, которое транслировал телеканал "Пресс-ТВ".

В то же время Салами подчеркнул, что Иран не желает вести войну.

Ранее КСИР сообщил, что его силы сбили американский шпионский беспилотник в южной прибрежной провинции страны Хормозган после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана.

Иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на революционную гвардию сообщило, что беспилотник идентифицирован как RQ-4 Global Hawk.

Однако агентство Associated Press позднее сообщило со ссылкой на неназванного представителя администрации США, что, по мнению Вашингтона, иранцы сбили американский беспилотник в международном воздушном пространстве над водами Ормузского пролива.

1аю ар

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