Этот контент был опубликован 3 января 2020 г. 14:20

Вашингтон. 3 января. ИНТЕРФАКС - Ликвидация американскими военными командующего иранского спецподразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани было предпринято для спасения американцев от планировавшихся Сулеймани будущих атак, заявил телеканалу CNN госсекретарь США Майк Помпео.

По его словам, авиаудар по Сулеймани "спас американские жизни".

"Десятки, если не сотни", - пояснил госсекретарь, утверждая, что атаки под руководством Сулеймани против граждан США были бы "неизбежны".

"Эти угрозы - региональные", - отметил Помпео, отвечая на вопрос, угрожала ли активность Сулеймани непосредственно территории США.

В то же время Помпео не стал распространяться о деталях этих атак, но пообещал, что администрация США в ближайшие дни распространит соответствующую информацию. Также он заявил, что перед ударом по Сулеймани власти США провели оценку ситуации на основании данных разведки.

Кроме этого, Помпео вступил в заочную полемику с государственным секретарем Франции по европейским делам при министре Европы и иностранных дел Амели де Моншален, которая ранее заявила, что с гибелью Сулеймани мир стал менее безопасным местом.

"Французы ошибаются на этот счет. Мир сегодня куда безопаснее", - сказал Помпео.

В пятницу стало известно о гибели в Багдаде Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию президента Трампа.

"ВС США в соответствии с указанием президента решительно осуществили действия оборонительного характера, уничтожив главу включенного в список террористических организаций подразделения "Кудс" КСИР Касема Сулеймани в защиту зарубежного персонала Соединенных Штатов", - говорилось в заявлении Пентагона.

Позднее верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал, что убийство Касема Сулеймани не останется без отмщения. Также Хаменеи объявил общенациональный трехдневный траур в связи с гибелью Сулеймани.

Ранее на ряд военных баз в Ираке была совершена серия нападений. Так, в прошлую пятницу иракская военная база К1 в районе города Киркук подверглась ракетному удару. В результате погиб один американец, еще несколько американских и иракских военнослужащих получили ранения.

США обвиняют в этих атаках бойцов, поддерживаемых Ираном.

1аю пч

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