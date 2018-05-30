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Этот контент был опубликован 30 мая 2018 г. 11:26 30.05.2018 - 11:26

Берлин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 мая по 3 июня, сообщает в среду пресс-служба МИД ФРГ.

"Нам нужен тесный контакт и обмен (мнениями - ИФ) между обществами обеих стран, особенно молодого поколения. Только таким образом мы можем противодействовать предрассудкам и создавать островки для сотрудничества. Особенно в трудные времена нам нужен честный диалог", - приводится его цитата в сообщении германского МИД.

Отмечается, что Д.Визе проведет переговоры с представителями российского МИД и гражданами, занимающимися проблематикой прав человека, свободы слова и социального взаимодействия.

Кроме того, у него запланированы встречи с представителями немецких компаний и в Российско-Германской Внешнеторговой палате.

1кю ар де

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