Уполномоченный правительства ФРГ по России поедет в Москву и Петербург
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Берлин. 30 мая. ИНТЕРФАКС - Уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Россией Дирк Визе посетит Москву и Санкт-Петербург с 30 мая по 3 июня, сообщает в среду пресс-служба МИД ФРГ.
"Нам нужен тесный контакт и обмен (мнениями - ИФ) между обществами обеих стран, особенно молодого поколения. Только таким образом мы можем противодействовать предрассудкам и создавать островки для сотрудничества. Особенно в трудные времена нам нужен честный диалог", - приводится его цитата в сообщении германского МИД.
Отмечается, что Д.Визе проведет переговоры с представителями российского МИД и гражданами, занимающимися проблематикой прав человека, свободы слова и социального взаимодействия.
Кроме того, у него запланированы встречи с представителями немецких компаний и в Российско-Германской Внешнеторговой палате.
1кю ар де
Интерфакс