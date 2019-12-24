Этот контент был опубликован 24 декабря 2019 г. 9:04

Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Федеральное управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для коммерческих авиалиний о возможных ракетных пусках в КНДР, сообщает во вторник ABC News.

В предупреждении, разосланном авиакомпаниям ранее в декабре, говорится, что Северная Корея может провести испытания ракет большей дальности в конце 2019 года или в самом начале 2020 года.

В документе отмечается, что официальные лица в Южной Корее и в США на этой неделе "готовы к действиям" в случае северокорейских ракетных пусков.

Ранее в декабре КНДР обещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.

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