Вашингтон. 24 декабря. ИНТЕРФАКС - Федеральное управление гражданской авиации США выпустило предупреждение для коммерческих авиалиний о возможных ракетных пусках в КНДР, сообщает во вторник ABC News.
В предупреждении, разосланном авиакомпаниям ранее в декабре, говорится, что Северная Корея может провести испытания ракет большей дальности в конце 2019 года или в самом начале 2020 года.
В документе отмечается, что официальные лица в Южной Корее и в США на этой неделе "готовы к действиям" в случае северокорейских ракетных пусков.
Ранее в декабре КНДР обещала США "рождественский подарок", если к концу месяца Вашингтон не предложит Пхеньяну уступки в рамках переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова.
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