Москва. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Управляющим частным капиталом необходимо переосмыслить свой подход к женщинам, так как доля принадлежащих им средств на мировом финансовом рынке растет, говорится в обзоре BCG, посвященном глобальному исследованию, в котором приняли участие 300 состоятельных людей обоих полов.

Участвующие в исследовании женщины отметили, что наиболее проблематичными являются установки, отражающие сложившиеся стереотипы. "В интервью многие женщины говорили нам, что они чувствуют, что с ними говорят "сверху вниз" по вопросам управления имуществом, и что консультанты часто предполагают, что богатство женщины исходит от ее супруга или семьи. В нашем опросе 30% участвующих женщин сказали, что их менеджер говорил с ними другим тоном из-за их пола. Одна из респонденток рассказала, что через несколько дней после того, как она и ее муж впервые встретились с новым консультантом, тот отправил паре пакет с документами для ее мужа и браслет для нее, хотя женщина была основным добытчиком в их семье", - говорится в обзоре BCG.

По данным исследования, влияние женщин в финансовой сфере стремительно растет. Так, в последние четыре года - 2016-2019 годы - среднегодовой мировой рост капитала в руках женщин составлял 6,1% (у мужчин рост на 4,1%), прибавляя в среднем ежегодно по $5 трлн в абсолютном выражении, а в период с 2020 года по 2023 год, согласно прогнозам BCG, темпы роста повысятся до 7,2% (у мужчин рост на 5,2%).

На конец 2019 года женщинам принадлежало $70 трлн, или 32% от общемирового объема финансовых активов. На страны Северной Америки приходится самая крупная доля - $35,4 трлн, у Западной Европы - $14,3 трлн, а у догоняющей ее Азии (без Японии) - $13 трлн.

Россия занимает 10-е место среди стран Европы с $320 млрд. Все страны Восточной Европы (без России) аккумулируют порядка $800 млрд. Темпы роста в России в 2016-2019 годах превысили общемировые и составили 8,9%.

Как показало глобальное исследование BCG, женщины, несмотря на растущую мощь их финансов, по-прежнему в значительной степени недооцениваются сообществом по управлению активами. Слишком многие банки и фирмы ограничиваются общими предположениями о том, что ищут женщины, что приводит к тому, что их продукты, услуги и коммуникация, в лучшем случае, кажутся поверхностными, а в худшем - снисходительными.

"64% респондентов-женщин считают, что их банк или поставщик услуг по управлению активами должны улучшить свое ценностное предложение, при этом работающие женщины и представители групп с высоким уровнем благосостояния наиболее остро выражают свое недовольство", - говорится в обзоре.

Исследование было дополнено опросами представителей индустрии управления активами. Результаты показывают, что инвестиционные приоритеты женщин отличаются от мужских.

При работе с женщинами управляющим капиталом необходимо учитывать, что для женщин богатство - это средство для достижения многих целей, а не самоцель. По данным опроса, женщины принимают инвестиционные решения на основе фактов, а не интуиции. Они стараются диверсифицировать риски и предпочитают долгосрочные инвестиции и большие объемы ликвидности, реже участвуют в инвестфондах, где успешность вложений зависит от успеха торговых операций.

Как показал опрос, женщины предрасположены к тому, чтобы предусматривать и планировать ключевые события и этапы жизни. Для женщин также является характерным ценностно-ориентированный подход к инвестициям. Во всем мире женщины по-прежнему несут диспропорциональную ответственность за семейные приоритеты, отмечается в исследовании BCG.

"Вообще говоря, женщины сталкиваются с пятью разными проблемами в своих финансовых жизненных ситуациях по сравнению с мужчинами: разрыв в оплате труда между мужчинами и женщинами; необходимость в гибком графике; декретный отпуск; большая продолжительности жизни; меньшая толерантность к риску", - комментирует управляющий директор UBS Wealth Management в Великобритании Шона Байджал.

"Исследования показывают, что когда женщины инвестируют свои средства, они более внимательно подходят к этому процессу, более гибко меняют рынки и более оптимистично смотрят на долгосрочную перспективу", - отметила заместитель председателя Азиатско-Тихоокеанского подразделения UBS по управлению частным капиталом Трейси Мун.

"Дело не в том, чтобы иметь больше денежных средств, но скорее в том, чтобы преодолеть барьер на пути к инвестированию в рынки капитала - барьер, который часто бывает выше для женщин... Однако женщины, которые выходят на рынок капитала, не только заинтересованы в инвестициях, но и не сильно отличаются от мужчин по выбранному профилю риска", - делится своим мнением о женщинах-инвесторах руководитель подразделения Deutsche Bank по управлению частным капиталом Каролин Петш-Хеннинг.

Как говорится в обзоре, исследование BCG показало, что управляющие капиталом могут изменить свой подход. "Признавая, что женский сегмент - это не маркетинговая возможность, а широкая возможность для бизнеса, и персонализируя свой подход к конкретным потребностям и приоритетам отдельных клиентов, независимо от пола, они могут сделать 20-е годы определяющим десятилетием для женщин", - подчеркивается в материалах BCG.

"Женщины останутся важной экономической силой, и через пять лет, мы надеемся, не придется больше спрашивать, нужно ли относиться к женщинам иначе", - подчеркнула глава региона Латинской Америки и член исполнительного совета директоров Julius Baer & Co. Ltd. Беатрис Санчес.

С учетом влияния COVID-19, согласно базовому и наиболее вероятному, по мнению BCG, сценарию "V-восстановления", к 2023 году состояние женщин может достичь $93 трлн, в случае менее вероятного сценария "U-восстановления" - $85 трлн, маловероятного сценария "L-восстановления" - $81 трлн. По итогам 2020 года по базовому сценарию "V" возможно снижение до $67,5 трлн.

Служба финансово-экономической информации

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