Этот контент был опубликован 23 сентября 2019 г. 9:10

Вашингтон. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Джерри" продолжит оставаться активным над западной Атлантикой и ослабнет лишь через несколько дней, сообщил в понедельник Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По данным синоптиков штата Майами, в настоящее время центр урагана "Джерри" находится в 590 километрах к юго-западу от Бермудских островов, скорость ветра внутри урагана достигает 100 км/ч.

Ожидается, что ураган пройдет близ Бермуд во вторник, на островах возможны сильные ветры и ливневые дожди.

1ви ар

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