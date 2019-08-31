Этот контент был опубликован 31 августа 2019 г. 16:27

Вашингтон. 31 августа. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в субботу предупредил жителей штатов Джорджия, Южная и Северная Каролина о возможном ударе мощного урагана "Дориан".

"Кажется, наш прекрасный штат Южная Каролина может попасть под гораздо более сильный удар (урагана - ИФ), чем мы ранее полагали. То же самое касается штатов Джорджия и Северная Каролина", - написал Трамп в своем твиттере.

"Ураган движется, и его направление очень сложно предсказать. Можно лишь утверждать, что он - один из самых больших и серьезных (и действительно захватывающих большие территории) ураганов за последние несколько лет. Будьте осторожны!", - отметил американский президент.

Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" усилился до четвертой из пяти возможных категорий опасности. В настоящее время он движется в сторону штата Флорида.

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