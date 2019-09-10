Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 11:17

Вашингтон. 10 сентября. ИНЕРФАКС - Страховочный ущерб, нанесенный ураганом "Дориан" Карибскому бассейну, исчисляется $3,5-6,5 млрд, сообщила во вторник компания RMS, занимающаяся моделированием рисков и аналитике.

"Закрытие портов, поврежденные дороги и серьезный ущерб аэропорту затруднят доставку необходимой рабочей силы и материалов в пострадавшие районы, - говорится в заявлении представителя компании Джеффа Уотерса. - Следовательно, ожидается, что стоимость материалов увеличится, и ремонтные работы могут быть продлены, что скорее всего увеличит стоимость затрат на погашение требований в связи с этим событием".

В заявлении говорится, что смета расходов отражает стоимость ущерба, нанесенного имуществу, и нарушение хозяйственной деятельности, при этом отели и курорты составляют большую часть объектов, которым нанесен ущерб на островах Багамского архипелага.

Сообщается, что ранее власти Багамских островов заявили, что число жертв урагана "Дориан" увеличилось c 30 до 45, многие считаются без вести пропавшими.

Ожидается, что число жертв возрастет, поскольку была обследована только часть пострадавшего региона.

"Дориан" - самый сильный ураган, когда-либо обрушивавшийся на Багамы. Ветры с порывами до 298 км/час и проливные дожди разрушили или серьезно повредили почти половину домов 70 тыс. жителей на островах Багамского архипелага.

Также был разрушен аэропорт Фрипорта, крупнейшего города Багамских островов.

Первоначально Национальный центр США слежения за ураганами присвоил "Дориану" пятую, самую высокую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив таким образом степень возможных разрушений от него как катастрофическую. С тех пор "Дориан" ослаб до второй категории.

Последствия урагана также ощутили в штатах США Южной и Северной Каролине и прибрежных атлантических провинциях Канады.

1ви ар

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