Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 16:14

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Дориан", который ослаб до первой категории, обрушился в пятницу на Внешние отмели - песчаные барьерные острова у побережья Северной Каролины, сообщило агентство Bloomberg.

По данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, сильнейший удар пришелся в 09:00 утра местного времени (16:00 мск) по мысу Хаттерас на Внешних отмелях - скорость ветра внутри урагана достигла 145 км/ч.

"Дориан" вызвал в регионе сильные ветры, проливные дожди и штормовую нагонную волну.

Накануне губернатор штата Рой Купер рекомендовал жителям укрыться в безопасных местах и оставаться там, так как "эпицентр урагана будет значительно близко, и может нанести серьезный ущерб Северной Каролине".

Ожидается, что затем "Дориан" будет двигаться севернее - в сторону Новой Англии и достигнет этого региона к утру субботы.

Ранее последствия урагана ощутили в Южной Каролине. Сильные ливни сопровождались несколькими торнадо. Около 400 тыс. жилых домов и предприятий остались без электричества.

Ранее на этой неделе ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова. Тогда ему была присвоена пятая - максимальная - категория. Жертвами стихии стали не менее 30 человек. По данным CNN, сотни человек к настоящему моменту числятся пропавшими без вести.

1ви ар

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