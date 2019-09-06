Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 9:42

Вашингтон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Дориан" ослаб до первой категории по пятибалльной шкале Саффира-Симпсона, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Однако метеорологи предупреждают, что серьезная угроза для юго-восточного побережья США по-прежнему сохраняется.

В течение ближайших часов эпицентр урагана, как ожидается, приблизится к побережью штата Северная Каролина. Затем "Дориан" будет двигаться севернее - в сторону региона Новая Англия, достигнув его к утру субботы.

В Северной Каролине активно готовятся к приближению стихийного бедствия. Сильнее всего в результате стихии могут пострадать песчаные барьерные острова, расположенные вдоль побережья штата.

Ранее последствия урагана ощутили в Южной Каролине. Сильные ливни сопровождались серией торнадо. Десятки тысяч жилых домов остались без электричества.

Ранее на этой неделе ураган "Дориан" обрушился на Багамские острова. Тогда ему была присвоена пятая - максимальная - категория. Жертвами стали не менее 30 человек. По данным CNN, сотни человек к настоящему моменту числятся пропавшими без вести.

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