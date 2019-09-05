Этот контент был опубликован 5 сентября 2019 г. 9:30

Вашингтон. 5 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Дориан" вновь усилился до третьей из пяти категорий по шкале Саффира-Симпсона, сообщают в четверг американские СМИ.

Ураган продолжает двигаться вдоль восточного побережья США с севера на юг со скоростью 11 км/ч. Однако максимальная скорость порывов ветра достигает 185 км/ч. В настоящее время его эпицентр находится в Атлантическом океане у берегов штатов Джорджия и Южная Каролина.

Метеорологи отмечают, что, несмотря на то, что ураган не обрушился на материковую часть, а находится в Атлантическом океане, в прибрежных районах этих штатов наблюдается штормовой ветер и проливные дожди.

В Южной Каролине открыты десятки центров временного размещения. В крупнейшем городе штата - Чарльстоне - опасаются наводнений, около 830 тыс. человек уже получили рекомендацию покинуть свои дома. В городе закрыты рестораны и магазины, их владельцы закрывают витрины деревянными досками.

Власти Джорджии также распорядились провести эвакуацию сотен тысяч человек.

Ранее "Дориан" обрушился на Багамские острова. По последним данным, жертвами удара стихии там стали не менее 20 человек, нанесен значительный ущерб, разрушены десятки тысяч жилых домов.

На прошлой неделе национальный ураганный центр США присвоил урагану "Дориан" пятую, мощнейшую категорию по шкале Саффира-Симпсона, определив таким образом степень возможных разрушений от него как катастрофическую.

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