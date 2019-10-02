Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - На Азорские острова обрушились сильные ливни и порывы ветра из-за урагана "Лоренцо", сообщает агентство Associated Press.
Урагану в настоящий момент присвоена вторая из пяти категорий интенсивности по шкале Саффира-Симпсона.
По данным местных властей, "Лоренцо" пока что нанес незначительный ущерб двум островам архипелага, расположенным на западе. Повалены деревья, повреждены линии электропередач. В прибрежных районах наблюдаются высокие волны.
Согласно португальским метеорологическим службам, скорость порывов ветра достигла 145 км/ч.
Ранее "Лоренцо" образовался в Атлантическом океане. Он движется в сторону Ирландии и Великобритании.
Азорские острова - это состоящий из островов вулканического происхождения архипелаг, расположенный в Атлантическом океане. Население составляет около 240 тыс. человек.
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