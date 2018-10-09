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Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 15:37 09.10.2018 - 15:37

Вашингтон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Майкл" в Мексиканском заливе усилился до второй категории мощности по шкале Саффира-Симпсона, и жители американского штата Флорида вскоре столкнутся с ударом стихии, передает во вторник телеканал Си-Эн-Эн со ссылкой на Национальный центр ураганов США.

"Ураган "Майкл" усилился до второй категории мощности; средняя скорость ветра составляет 160 км/час, а (максимальная - ИФ) достигает 185 км/ч", - говорится в сообщении центра.

В настоящий момент "Майкл" находится в 635 км от города Панама-Сити во Флориде и смещается в его сторону со скоростью 19 км/ч.

Губернатор Флориды Рик Скотт на пресс-конференции во вторник заявил, что Флорида "на 100%" готова к удару стихии. Он добавил, что уже обсудил ситуацию с президентом США Дональдом Трапом по телефону.

Ранее Р.Скотт объявил режим чрезвычайного положения в 34 округах Флориды, напоминает Си-Эн-Эн.

Метеорологи полагают, что в среду ураган достигнет побережья Флориды. К тому времени он может еще усилиться - до третьей категории по шкале Саффира-Симпсона.

1ла аю

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