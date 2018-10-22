Ураган "Уилла" набирает мощность и представляет серьезную угрозу мексиканскому побережью
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Вашингтон. 22 октября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Уилла" в Тихом океане стремительно набирает мощность и может усилиться до пятой категории по шкале Саффира-Симпсона к среде, когда он, вероятно, достигнет западного побережья Мексики, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс".
В сообщении отмечается, что власти мексиканских штатов Синалоа и Наярит распорядились закрыть образовательные учреждения и начать подготовку мест для временного размещения людей в случае эвакуации.
Согласно данным Национального центра США по наблюдению за ураганами, "Уилла" "может стать причиной угрожающих жизни штормовых волн, ветра и ливневых дождей на востоке Мексики, начиная со вторника".
Американские эксперты сообщают, что мощность урагана может усилиться до пятой категории уже в понедельник.
Согласно данным АП, на данный момент средняя скорость ветра "Уилла" достигает 255 км/ч.
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Интерфакс