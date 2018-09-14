Ураган "Флоренс" обрушился на восточное побережье США
Внешний контент
Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.
Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Флоренс" в пятницу достиг восточного побережья США, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.
"Эпицентр урагана "Флоренс" обрушился на город Райтсвилл Бич, расположенный в Северной Каролине", - говорится в сообщении центра.
По его информации, максимальная скорость порывов ветра достигает 150 км/ч.
В ночь на пятницу "Флоренс" ослаб до первой из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. Между тем, метеорологи отмечали, что он до сих пор представляют серьезную опасность.
Ожидается, что основной удар стихии придется на три американских штата - Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Власти этих трех штатов ранее объявили о введении режима ЧП.
Ранее в пятницу на Северную и Южную Каролину обрушились сильные ливни, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч человек остались без электричества.
В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.
1вл эф
Интерфакс