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Этот контент был опубликован 14 сентября 2018 г. 13:55 14.09.2018 - 13:55

Вашингтон. 14 сентября. ИНТЕРФАКС - Ураган "Флоренс" в пятницу достиг восточного побережья США, сообщили в Национальном центре США по предупреждению ураганов.

"Эпицентр урагана "Флоренс" обрушился на город Райтсвилл Бич, расположенный в Северной Каролине", - говорится в сообщении центра.

По его информации, максимальная скорость порывов ветра достигает 150 км/ч.

В ночь на пятницу "Флоренс" ослаб до первой из пяти категорий мощности по шкале Саффира-Симпсона. Между тем, метеорологи отмечали, что он до сих пор представляют серьезную опасность.

Ожидается, что основной удар стихии придется на три американских штата - Северная Каролина, Южная Каролина и Вирджиния. Власти этих трех штатов ранее объявили о введении режима ЧП.

Ранее в пятницу на Северную и Южную Каролину обрушились сильные ливни, которые привели к подтоплениям. В результате десятки тысяч человек остались без электричества.

В среду американский президент Дональд Трамп заявил, что США подготовились к приближающемуся урагану. Он также призвал граждан стран "не играть с ураганом" и быть осторожными, а также следовать рекомендациям местных властей.

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