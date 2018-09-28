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Этот контент был опубликован 28 сентября 2018 г. 20:16 28.09.2018 - 20:16

Нью-Йорк (ООН). 28 сентября. ИНТЕРФАКС - Процесс мирного урегулирования отношений между Пхеньяном и Сеулом необходимо поощрять и стимулировать в СБ ООН практическую реализацию договоренностей двух сторон, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Приветствуем положительную динамику ситуации вокруг Корейского полуострова, которая развивается в русле логистики российско-китайской "дорожной карты". Важно поощрять этот процесс на основе дальнейших шагов сторон навстречу друг другу и через стимулирование по линии СБ ООН практической реализации важных договоренностей между Пхеньяном и Сеулом",- сказал С.Лавров, выступая на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Продолжим работать над скорейшим запуском многостороннего процесса, нацеленного на создание прочного механизма мира и безопасности в Северо-Восточной Азии",-добавил он.

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