Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 17:28

Рим. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Доля семей, живущих в условиях нищеты, в Италии достигла рекордного уровня в прошлом году на фоне затянувшегося экономического застоя и сохранения высокой безработицы, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat.

В условиях абсолютной бедности в 2018 году находилось примерно 7% итальянских семей. Это самый высокий показатель с 2005 года, когда начали публиковаться сопоставимые данные, и в два раза превышает показатели докризисного периода.

Под абсолютной бедностью эксперты понимают ситуацию, в которой люди не имеют средств на приобретение даже базовых товаров и услуг, необходимых для минимально приемлемого уровня жизни.

Одной из главных причин нищеты является отсутствие работы - 28% людей, ищущих работу, оказались в условиях бедности в прошлом году по сравнению с 26,7% в 2017 году.

Экономика Италии в 2018 году вошла в третью рецессию за последние десять лет, в результате чего уровень производства остается на 5% ниже докризисных уровней, пишет газета Financial Times. В условиях вялого экономического роста сохраняется устойчиво высокий уровень безработицы - 10,2%, что выше среднего показателя по еврозоне, а также превышает докризисные уровни.

Европейская комиссия ожидает, что итальянская экономика останется в состоянии застоя в этом году и немного расширится в 2020 году, тогда как уровень безработицы, согласно прогнозам, будет расти в течение этих двух лет.

Служба финансово-экономической информации

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finance@interfax.ru

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