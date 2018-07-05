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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 9:11 05.07.2018 - 09:11

Гонконг. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Граждане Южной Кореи стали более благожелательно относиться к Северной Корее после прошедших саммитов КНДР-Южная Корея и КНДР-США, сообщает в среду агентство "Ренхап" со ссылкой на опрос.

Уровень положительного отношения к КНДР достиг рекордного максимума с 2010 года, когда Азиатский институт исследований политики впервые провел подобный опрос.

Так, уровень благожелательного отношения южнокорейцев к Северной Корее составил 4,71 пункта по шкале от 0 до 10. В то же время, уровень положительного отношения граждан Южной Кореи к США составил 5,97 пункта, к Китаю - 4,16 пункта, к Японии - 3,55 пункта.

Опрос впервые показывает более благоприятное отношение южнокорейцев к КНДР, чем к Китаю, отмечает агентство.

Положительное отношение к лидеру КНДР Ким Чен Ыну находится на уровне 4,06 пункта, к президенту США Дональду Трампу - на 5,16 пункта, к премьер-министру Японии Синдзо Абэ - на 2,04 пункта, а к председателю КНР Си Цзиньпину - на 3,89 пункта.

Также опрос показал значительный рост доверия южнокорейцев к КНДР, в 2018 году его уровень составил 54%, в то время как в 2013 году оно находилось на уровне 10,7%.

В опросе приняли участие 1000 человек, он прошел 18-20 июня.

Ранее в этом году состоялись саммиты лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также лидера КНДР и президента США Дональда Трампа. В ходе обеих встреч были достигнуты договоренности о денуклеаризации КНДР.

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