(добавлен текст после 2-го абзаца)
Абу-Даби. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Уровень соблюдения соглашения о сокращении добычи государствами ОПЕК+, по предварительным данным, в августе составил 136%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи представителей стран ОПЕК+.
Для сравнения: в июле этот показатель составлял 159%.
По словам источника "Интерфакса", в августе страны ОПЕК, которые должны были снизить добычу на 800 тыс. б/с, выполнили соглашение на 131%.
Страны не-ОПЕК, обязавшиеся снизить добычу на 400 тыс. б/с, исполнили обязательства на 147%.
Таким образом, страны ОПЕК+ снизили добычу примерно на 430 тыс. б/с больше, чем планировали, из них порядка 250 тыс. б/с - страны ОПЕК, страны не-ОПЕК - на 190 тыс. б/с.
Служба финансово-экономической информации
business@interfax.ru
finance@interfax.ru
пк сс мв