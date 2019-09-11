Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 19:20

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Абу-Даби. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Уровень соблюдения соглашения о сокращении добычи государствами ОПЕК+, по предварительным данным, в августе составил 136%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов встречи представителей стран ОПЕК+.

Для сравнения: в июле этот показатель составлял 159%.

По словам источника "Интерфакса", в августе страны ОПЕК, которые должны были снизить добычу на 800 тыс. б/с, выполнили соглашение на 131%.

Страны не-ОПЕК, обязавшиеся снизить добычу на 400 тыс. б/с, исполнили обязательства на 147%.

Таким образом, страны ОПЕК+ снизили добычу примерно на 430 тыс. б/с больше, чем планировали, из них порядка 250 тыс. б/с - страны ОПЕК, страны не-ОПЕК - на 190 тыс. б/с.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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