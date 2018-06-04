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Этот контент был опубликован 4 июня 2018 г. 17:15 04.06.2018 - 17:15

Стамбул. 4 июня. ИНТЕРФАКС - Рост потребительских цен в Турции усилился в мае 2018 года до 12,15% в годовом выражении, максимума с ноября, по сравнению с 10,85% в апреле, свидетельствуют опубликованные в понедельник официальные данные.

Аналитики в среднем ожидали подъема на 12,03%.

Усилившаяся инфляция подстегнула ожидания, что Центральный банк Турции на этой неделе повысит процентные ставки, пишет Financial Times.

В ходе торгов 4 июня курс лиры к доллару поднялся более чем на 1%, до 4,6010 лиры за доллар. По отношению к евро турецкая нацваюта подорожала на 0,6%, до 5,3880 лиры.

С начала года лира упала примерно на 20% к доллару и евро, в течение мая она несколько раз обновляла исторические минимумы в этих парах.

Цены в Турции в мае повысились на 1,62% по сравнению с апрелем, когда подъем относительно предыдущего месяца составлял 1,87%. Консенсус-прогноз равнялся 1,5%.

Наиболее сильно выросли транспортные расходы, подскочившие почти на 20% по сравнению с маем 2017 года. Цены на мебель увеличились более чем на 16%, стоимость проживания в гостиницах и питания в кафе и ресторанах поднялась на 12,5%.

Базовая инфляция (без учета продуктов питания, табачных изделий, золота и энергоносителей) ускорилась с 12,24% в апреле до 12,64% в мае и оказалась максимальной за все время сбора данных.

Вместе с тем цены производителей в Турции выросли в мае на 20,16% по сравнению с тем же месяцем 2017 года после повышения на 16,37% в апреле.

ЦБ Турции в апреле повысил прогноз инфляции на 2018 год с 7,9% до 8,4% из-за роста цен на нефть и ослабления нацвалюты, но сохранил оценку на 2019 год на уровне 6,5%.

Следующее заседание турецкого центробанка пройдет 7 июня.

ЦБ Турции провел экстренное заседание 23 мая и повысил ставки на 300 базисных пунктов, до 16,5%, поскольку на тот момент падение лиры к бивалютной корзине с начала года превышало 20%.

Кроме того, Центробанк упростил систему процентных ставок, которая долгие годы смущала иностранных инвесторов. С 1 июня ключевой является недельная ставка репо, а ставки по кредитам и депозитам для банков сроком overnight будут соответственно на 150 базисных пунктов выше и ниже ее уровня.

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