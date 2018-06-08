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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 10:51 08.06.2018 - 10:51

Пекин. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Россия совместно с Китаем намерена способствовать росту ШОС из региональной в глобальную площадку, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе в пятницу в Пекине.

"Мы тесно работаем на международных площадках, координируем свои усилия в международных организациях, взаимодействуем на уровне министерств иностранных дел, военных ведомств, развиваем военно-техническое сотрудничество. И хотел бы отметить наши совместные усилия в работе на региональных площадках, особенно в рамках ШОС", - сказал В.Путин.

"Отмечаем большую работу, которую проделали наши китайские друзья по развитию этой организации, по преданию ей глобального характера, и всячески будем способствовать дальнейшему продвижению наших совместных усилий, наших совместных интересов по этому направлению", - подчеркнул президент РФ.

В.Путин выразил уверенность, что предстоящий саммит ШОС будет успешным. "И хотим заранее поблагодарить наших китайских друзей за проделанную работу", - добавил российский лидер.

"Мы откровенно обменялись мнениями по наиболее важным вопросам российский-китайского стратегического сотрудничества и актуальным проблемам международной повестки дня", - сообщил В.Путин.

По его словам, стороны констатировали, что отношения России и Китая носят по-настоящему дружественный, добрососедский характер, поступательно развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства, стабильно растет товарооборот, увеличиваются инвестиции.

Дм вв

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