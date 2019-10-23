Этот контент был опубликован 23 октября 2019 г. 21:24

Нью-Йорк (ООН). 23 октября. ИНТЕРФАКС - В ООН приветствуют усилия России и Турции по деэскалации ситуации на северо-востоке Сирии, заявил заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак.

"Генеральный секретарь приветствует любые усилия по деэскалации ситуации и защите гражданских лиц в соответствии с уставом ООН и международным гуманитарным правом", - сказал Хак на брифинге в среду.

Он подчеркнул, что в ООН "тщательно следят за ситуацией на северо-востоке Сирии".

"Мы в курсе вчерашних переговоров между Россией и Турцией и заявления Турции о том, что на данном этапе нет потребности в проведении новой операции за пределами зоны, где проводилась нынешняя операция", - отметил Хак.

22 октября по итогам переговоров в Сочи президентов России и Турции был принят меморандум. Согласно документу, начиная с 12:00 23 октября на сирийскую сторону сирийско-турецкой границы за пределами зоны операции "Источник мира" вводятся подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.

Российские военные полицейские и сирийские пограничники будут содействовать выводу подразделений курдских сил и их вооружения на 30 км от сирийско-турецкой границы. Вывод должен завершиться в течение 150 часов после 12:00 23 октября 2019 года, отмечается в меморандуме.

"С этого момента начинается совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 км от границы к западу и к востоку от района операции "Источник мира", кроме города Камышлы", - говорится в меморандуме.

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