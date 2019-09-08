Этот контент был опубликован 8 сентября 2019 г. 10:42

Дубай. 8 сентября. ИНТЕРФАКС - Прекращение насилия со стороны "Талибана" (движение запрещено в РФ) и прямые переговоры движения с властями - главные условия установления мира в стране, заявила администрация президента Афганистана Ашрафа Гани.

"Настоящий мир придет тогда, когда "Талибан" согласиться на прекращение огня", - говорится в заявлении администрации.

Оно стало своеобразным ответом на отказ президента США Дональда Трампа от планировавшейся его секретной встречи с лидерами талибов и Гани. Как сообщалось, Трамп отменил встречу в связи с организованным боевиками "Талибана" терактом в Кабуле, когда погибли мирные люди и один американский военный.

1гк аг

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