Париж. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Конструктивная атмосфера дискуссий между Россией, Украиной, ОБСЕ и представителями неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, состоявшихся накануне на заседании контактной группы в Минске, открыла возможность для саммита "нормандского формата", заявил в среду представитель французского МИД.
"Теперь есть необходимые условия для скорого созыва в Париже совещания глав государств и правительств "нормандского формата" с целью продвинуться по пути надежного урегулирования конфликта на Украине", - сказал журналистам французский дипломат.
По его словам, заседание контактной группы позволило добиться "значительного прогресса в реализации минских соглашений".
"Франция приветствует этот прогресс, достигнутый благодаря интенсивным переговорам, которые велись в последние недели в рамках "нормандского формата" между Францией, Германией, Украиной и Россией", - отметил представитель французского МИД.
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