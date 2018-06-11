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Этот контент был опубликован 11 июня 2018 г. 6:13 11.06.2018 - 06:13

Гонконг. 11 июня. ИНТЕРФАКС - Успех американо-северокорейского саммита в Сингапуре может быть достигнут скорее на двусторонней встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, чем на общей встрече делегаций двух стран, заявил представитель южнокорейского президента.

"Как представляется, результаты предстоящего саммита будут определены на заключительных переговорах двух руководителей, когда они будут встречаться один на один и между ними состоится откровенный диалог", - заявил он на брифинге журналистам.

По его словам, это произойдет скорее, чем на встрече делегаций на рабочем уровне, в задачу которых входит "подготовить все для лидеров, которым останется подписать соглашение в качестве официального ритуала".

Чиновник сообщил, что Южная Корея была готова сыграть вспомогательную роль для достижения договоренностей и провести трехсторонний саммит, для чего южнокорейский президент Мун Чжэ Ин мог вылететь в Сингапур.

"Однако, как следует из нынешней ситуации, все пошло не таким путем", - добавил он.

В Сингапуре в понедельник подготовительную встречу к саммиту провели замминистра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи и американский посол на Филиппинах Сун Ким.

Северокорейское телеграфное агентство ЦТАК в понедельник сообщило о прибытии Ким Чен Ына в Сингапур и отметило: "На переговорах (с США - ИФ) будет поднят широкий круг вопросов, касающихся установления новых отношений между КНДР и США, проблемы построения механизма обеспечения долгосрочного и прочного мира на Корейском полуострове, денуклеаризации полуострова, и другие темы представляющие общий интерес, что является требованием изменяющейся эпохи".

Ким Чен Ын, как сообщают СМИ, встретился с премьер-министром Сингапура Ли Сяньлуном и поблагодарил его за организацию встречи с Д.Трампом.

"По моим ожиданиям, саммит будет очень успешным", - сказал северокорейский руководитель.

гк тг

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