Этот контент был опубликован 24 июня 2019 г. 8:11

Дубай. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Кибератаки США на компьютерные системы управления иранскими системами вооружений до сих пор были безуспешными, заявил министр коммуникаций Ирана Мохаммад Джавад Азари-Джахроми.

"СМИ спрашивают о правдивости предполагаемой кибератаки против Ирана. Они не предприняли успешной атаки, хотя они прилагают для этого много усилий", - написал министр в своем Twitter в понедельник.

Газета Washington Post сообщала, что на минувшей неделе США осуществили кибератаку на компьютерные системы иранских вооружений в качестве возмездия за нападения на танкеры в Ормузском проливе и уничтожение американского беспилотника. В результате, по данным газеты, были нейтрализованы компьютерные системы управления иранскими ракетными установками.

1гк др

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