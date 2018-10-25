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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 9:13 25.10.2018 - 09:13

(Добавлен 3-й абзац)

Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Установка российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре следующего года, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Подготовка турецких расчетов в России для С-400 начнется с начала 2019 года, отмечает агентство.

"На сегодняшний день мы отбираем кадры для расчетов, которые пройдут подготовку в России. По завершению обучения именно они будут управлять ЗРК", - сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.

Россия начнет поставки Турции систем ПВО С-400 в 2019 году, сообщил в минувшем августе, отвечая на вопрос "Интерфакса", глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. "С-400 в Турцию - контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт", - сказал А.Михеев.

Как сообщалось, Турция приобретает четыре дивизиона С-400, сумма контракта составляет $2,5 млрд.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с покупкой Турцией С-400. Вашингтон грозил Анкаре "последствиями" за такое приобретение. В августе, отвечая на вопрос о том, может ли покупка С-400 спровоцировать санкции в отношении Турции, представитель Госдепа США Хизер Нойерт отмечала, что госдепартамент "ясно пояснил, что может спровоцировать санкции в отношении других стран и компаний".

Ранее в октябре спикер парламента Турции Бинали Йылдырым заявил, что Турция считает важным обеспечивать совместимость своих вооружений с союзниками по НАТО, но оставляет за собой право суверенных решений в вопросе закупки вооружений, в частности, российских систем ПВО С-400.

"Мы абсолютно открыто говорили о своей позиции в вопросе поставок оборонной продукции, включая C-400. Все принятые нами решения в этой связи полностью обусловлены потребностями Турции в продукции ВПК и её национальными интересами", - сказал он в интервью "Интерфаксу".

Система ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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