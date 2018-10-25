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Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Установка российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре следующего года, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Подготовка турецких расчетов в России для С-400 начнется с начала 2019 года, отмечает агентство.

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Интерфакс