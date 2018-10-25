Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 8:50 25.10.2018 - 08:50

Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Установка российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре следующего года, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.

Подготовка турецких расчетов в России для С-400 начнется с начала 2019 года, отмечает агентство.

1мм эф пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер