Установка российских С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года
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Стамбул. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Установка российских зенитных ракетных систем С-400 в Турции начнется в октябре следующего года, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на министерство обороны Турции.
Подготовка турецких расчетов в России для С-400 начнется с начала 2019 года, отмечает агентство.
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Интерфакс