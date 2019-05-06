Этот контент был опубликован 6 мая 2019 г. 14:02

Вашингтон. 6 мая. ИНТЕРФАКС - Установление демократического режима в Венесуэле, в частности, подразумевает вывод посторонних сил из этого региона, заявил госсекретарь США Майк Помпео, говоря о скорой встрече с главой МИД Сергеем Лавровым.

"Я буду говорить с Лавровым... и у нас будет разговор о том, как попытаться гарантировать то, что, в конце концов, народ Венесуэлы получит демократию, которую он заслуживает. Это наша миссия", - сказал М.Помпео журналистам на борту самолета, направляющегося в Европу.

"Мы ясно говорили о том факте, что это (построение демократии - ИФ) означает: все вовлеченные стороны, присутствующие в этом регионе, должны его покинуть. Это то, чего хочет народ Венесуэлы, и чему готовы содействовать Организация американских государств, "Группа Лимы" и США", - продолжил госсекретарь.

При этом он отказался считать главу МИД Венесуэлы Хорхе Арреасу, с которым ранее проводил переговоры С.Лавров, легитимным представителем венесуэльских властей.

Также М.Помпео счел, что ситуация в Венесуэле продолжает ухудшаться, и что президент Венесуэлы Николас Мадуро понимает это.

"Он (Н.Мадуро - ИФ) понимает, что его время ограничено, и, я думаю, он ищет максимально возможный рычаг для оказания давления прежде, чем он, наконец, уйдет", - добавил госсекретарь.

Ранее МИД РФ подтвердил, что Венесуэла будет одной из основных тем на переговорах в финском Рованиеми глав внешнеполитических ведомств двух стран.

1аю ар ан

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