Этот контент был опубликован 16 апреля 2019 г. 10:23

*** Следователи не исключают, что возгорание на строительных лесах произошло случайно

Париж. 16 апреля. ИНТЕРФАКС - Расследование и установление причин пожара в соборе Парижской Богоматери потребует некоторого времени, сообщает телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источник, близкий к полиции.

"На расследование уйдет время. В частности, нужно определенное время для анализа (причин возгорания - ИФ)", - приводит телеканал слова источника.

По данным телеканала, следователи на данном этапе рассматривают версию "случайного возгорания", которое началось на строительных лесах.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов уже допросили рабочих, которые занимались строительными работами в Нотр-Даме.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером в понедельник, 15 апреля, обрушились шпиль и крыша собора.

***/ 1вл эф мф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!