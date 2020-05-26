Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 10:17

Лондон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Ирландский премьер Лео Варадкар, который на минувших выходных устроил пикник с друзьями в одном из парков Дублина, уверен, что не нарушил ни закон, ни рекомендации по социальному дистанцированию, сообщает The Guardian.

Он "не нарушал законов, не нарушал правил и соблюдал рекомендации в области общественного здравоохранения" во время пикника в парке, заявил представитель Варадкара.

В воскресенье премьер Ирландии, его постоянный партнер и двое их друзей устроили пикник в Феникс-парке в ирландской столице. Фотографии премьера быстро разошлись по социальным сетям.

Общественное возмущение было вызвано тем фактом, что Варадкар отправился на пикник, тогда как в конце прошлой недели ирландцам посоветовали не находиться в общественных местах на протяжении долгого времени, не ходить на пикники и сразу возвращаться домой после пробежки или физических упражнений.

Тем не менее, в Ирландии сейчас позволено собираться в группы до четырех человек в общественных местах при соблюдении необходимой дистанции. Именно запрета на проведение пикников нет.

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