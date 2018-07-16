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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 13:37 16.07.2018 - 13:37

Стамбул. 16 июля. ИНТЕРФАКС - МИД Турции опроверг сообщения о полном выводе отрядов курдского ополчения из Манбиджа - стратегически важного города на севере Сирии.

"Мы считаем преувеличением утверждения о полном уходе из Манбиджа Отрядов народной самообороны", - заявил в понедельник представитель турецкого внешнеполитического ведомства, которое цитирует информационное агентство "Анадолу".

Отряды народной самообороны (ОНС) - военного крыла курдской Партии демократического союза (ПДС), летом 2016 года освободили Манбидж от боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ - ИФ) и с тех пор контролировали этот город.

Турция, которая считает ОНС и ПДС террористическими группировками, неоднократно предпринимала попытки выбить курдов из Манбиджа и установить контроль над ним.

В июне 2018 года Турция договорилась с США о плане вывода из Манбиджа курдских ополченцев, была согласована соответствующая "дорожная карта".

Турецкие официальные лица ранее заявляли, что, по их расчетам, курды должны были полностью покинуть город к 4 июля.

Представитель МИД Турции подчеркнул, что турецкие и американские военные осуществляют патрулирование в районе Манбиджа, начатое 18 июня, и процесс ухода курдов из города продолжается.

Турция с прошлого года осуществляет при поддержке сирийской вооруженной оппозиции военную операцию по созданию на севере Сирии пояса безопасности, свободного от курдских ополченцев из ПДС. Анкаре уже удалось взять под контроль ряд городов на севере Сирии, которые контролировались курдами.

Правительство Сирии осудило присутствие Турции на севере страны, включая патрулирование турецкими и американскими войсками окрестностей города Манбиджа.

"Сирия выражает решительный протест и абсолютное несогласие с вторжением турецких и американских сил в окрестности города Манбиджа. Это является продолжением турецкой и американской агрессии против суверенитета Сирии и ее территориальной целостности", - подчеркивалось в заявлении сирийского внешнеполитического ведомства.

1ак бп

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