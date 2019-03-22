Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 16:01

Брюссель. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Гёкмен Таныш, ранее на этой неделе застреливший троих человек в трамвае нидерландского города Утрехта, признал вину, отметив, что действовал в одиночку, сообщили в пятницу в прокуратуре Нидерландов.

При этом в ведомстве отказались от каких-либо прочих комментариев, указав на необходимость продолжения расследования. Власти отмечают, что до конца следует выяснить все мотивы действий обвиняемого.

37-летний Г.Таныш в понедельник открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека, еще несколько человек получили ранения. Он был обнаружен и задержан после семи часов поисков.

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