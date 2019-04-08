Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 2:40

Вашингтон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Уходящая с поста министра внутренней безопасности США Кирстен Нильсен в своем заявлении об отставке высказала мнение, что в данный момент страна находится в большей безопасности, чем во время ее прихода.

"Могу с уверенностью сказать, что наша родина сегодня в большей безопасности, чем когда я присоединилась к администрации. Мы предприняли беспрецедентные меры для защиты американцев. Мы осуществили исторически значимые усилия по защите наших границ, по борьбе с нелегальной иммиграцией, по воспрепятствованию потокам наркотиков, по реализации наших законов и ценностей", - говорится в заявлении К.Нильсен, опубликованном в твиттере.

Экс-глава МВБ не указала причины своего ухода, но отметила, что, несмотря на "прогресс в реформировании национальной безопасности", для нее "настало время уйти в сторону".

К.Нильсен поблагодарила Д.Трампа за возможность служить в его администрации. А в серии твитов выразила гордость тем, как работают сотрудники министерства внутренней безопасности.

"Я бесконечно благодарна судьбе и горжусь тем, что вы (сотрудники министерства - ИФ) делаете каждый день, чтобы защитить нашу Родину...", - написала она.

"Наши задачи как министерства обширны и никогда не были более жизненно важными. Вы на ринге - боритесь. Спасибо за ваши жертвы и жертвы ваших семей. Благослови вас Бог и благослови нашу великую страну", - заключила К.Нильсен.

Президент США Дональд Трамп сообщил 7 апреля, что глава министерства внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост.

"Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен покидает свой пост, и я хочу поблагодарить ее за службу", - написал Д.Трамп в своем твиттере.

Он также сообщил, что место исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности США займет Кевин Макалинан, в настоящее время являющийся главой таможенно-пограничной службы США.

"Я уверен, Кевин отлично справится с этой работой!", - добавил президент США.

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