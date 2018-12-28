Уходящий год стал для рынков акции Азии худшим с 2011г

Этот контент был опубликован 28 декабря 2018 г. 13:36

Токио. 28 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировали смешанные результаты в пятницу, завершившую самый тяжелый год для этих рынков с 2011 года, пишет агентство Bloomberg.

Торговые споры США и Китая подорвали оптимизм инвесторов в уходящем году.

Вместе с тем последняя неделя 2018 года на рынках акций АТР завершилась небольшим повышением, поскольку участники рынка продолжают рассчитывать на январские переговоры США и Китая, направленные на урегулирование существующих разногласий в сфере торговли.

КНР-2018: $2,4 ТРЛН ПОТЕРЬ И ТРЕТЬЕ МЕСТО

Китай в 2018 году показал самое значительное падение среди основных фондовых рынков мира. Индекс Шанхайской фондовой биржи завершил год на 25% ниже, чем начинал его.

Капитализация компаний материкового Китая сократилась за 12 месяцев на $2,4 трлн. Сокращение в абсолютном выражении стало рекордным с 2002 года - за все время сбора данных агентством Bloomberg. Во время мирового финансового кризиса 2008 года процентное падение Shanghai Composite было более значительным - 65%, но в абсолютных величинах потери оказались меньше.

В результате падения китайский рынок акций уступил Японии второе место по величине в мире, бессменным лидером остаются США.

Объемы торгов в 2018 году сократились до 368 млрд юаней ($53,7 млрд) в день - минимума с 2014 года.

Гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, китайский Shanghai Composite - 0,4%.

Свою роль в обвале китайского рынка сыграли торможение экономического роста и торговая война с США. Кроме того, борьба Пекина с долговой нагрузкой на экономику не пошла на пользу фондовым индексам, несмотря на приток иностранных инвестиций и усилия госбанков по вливанию денежных средств в рынок акций.

Инвесторам было негде укрыться на китайских биржах: все 10 отраслевых групп индекса "голубых фишек" Шанхая и Шэньчжэня CSI 300 ушли в минус, столь масштабного и единодушного падения не фиксировалась с 2011 года.

Гонконгу не удалось избежать негатива, связанного с Китаем. Фондовый индекс гонконгской биржи Hang Seng опустился на 15% по итогам года. Для интернет-гиганта Tencent, который является его частью, 2018 год стал худшим с момента IPO - капитализация сократилась на 25%.

Однако лидером падения в Гонконге по итогам года стал производитель акустических компонентов AAC Technologies - минус 68%.

По итогам торгов в пятницу Shanghai Composite повысился на 0,4%, Shenzhen Composite - на 0,3%, Hang Seng - на 0,1%.

Биржи в Шанхае, Шэньчжэне и Гонконге возобновят работу уже 2 января.

ЯПОНИЯ-2018: ПЕРВОЕ ПАДЕНИЕ ЗА 7 ЛЕТ

Японский Nikkei 225 в пятницу опустился на 0,3%, более широкий индекс Topix - на 0,5%. Курс доллара к японской нацвалюте упал на 0,6% - до 110,3 иены.

По итогам 2018 года японский рынок акций остался в минусе впервые за семь лет, отмечает CNВС. Topix потерял 18% за год и с предпоследней недели он находился в "медвежьем" тренде. А ведь год начинался на подъеме: в январе Topix достигал максимума за 27 лет.

Основной индекс страны Nikkei 225 упал за 12 месяцев на 12%.

Руководители Банка Японии в декабре обсуждали усиливающиеся риски и слабость инфляции, свидетельствует опубликованный в пятницу протокол последнего в этом году заседания ЦБ.

Как стало известно 28 декабря, промышленное производство в Японии снизилось в ноябре меньше ожиданий - на 1,1% относительно октября вместо прогнозировавшихся 1,9%. В годовом выражении промпроизводство выросло на 0,7% после скачка на 5,7% в октябре.

Розничные продажи в Японии повысились в прошлом месяце на 1,4% относительно ноября 2017 года, консенсус-прогноз составлял 2,2%.

Уровень безработицы в Японии поднялся в ноябре до 2,5% с 2,4% месяцем ранее, тогда как аналитики не ожидали изменений.

Наиболее значительное падение 28 декабря показали японские предприятия розничной торговли и фармацевтические компании. Курс акций японского ритейлера Fast Retailing упал на 0,4%.

Биржи Японии будут закрыты в связи с новогодними празднованиями с 31 декабря по 3 января.

ИНДИЯ-2018: РОБКИЙ УСПЕХ

Индийский Sensex поднялся на 6% по итогам 2018 года - прирост невелик, но на фоне падения на остальных рынках и его можно считать удачей.

В плюсе также остались Новая Зеландия (+3,5%). Практически на всех остальных рынках акций региона зафиксировано падение.

Южнокорейский KOSPI упал за год более чем на 17%, австралийский S&P/ASX 200 - почти на 7%, индонезийский Jakarta Composite - на 2,5%.

Филиппины показали худший результат в блоке стран Юго-Восточной Азии - падение на 12,8%.

ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ ИМ ГОТОВИТ

Аналитики надеются на оттепель на фондовых биржах Азии уже в первом квартале 2019 года, но предупреждают, что спорные вопросы, включая торговые переговоры Китая и США и бюджетный кризис в Вашингтоне, могут задержать восстановление рынка.

"Нас ждет период повышенной волатильности. И мы считаем, что в этом случае свою роль может сыграть уход в кэш", - заявил Манприт Джилл из Sandard Chartered, отвечающий за стратегию на рынках ценных бумаг с фиксированным доходом, валют и сырья.

Morgan Stanley в обзоре от 20 декабря давал "бычий" прогноз для рынков Азии на 2019 год.

Служба финансово-экономической информации

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