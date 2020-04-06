Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 5:37

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Майкл Аткинсон, уволенный 4 апреля президентом США Дональдом Трампом с поста генерального инспектора разведывательного сообщества, считает, что снят с поста за приверженность исполнению своего долга.

"Трудно не думать, что потеря доверия президента ко мне проистекает из того, что я добросовестно выполнил свои юридические обязательства в качестве независимого и беспристрастного генерального инспектора, а также из моего обязательства продолжать это делать", - говорится в заявлении Аткинсона, полученном американскими СМИ.

В пятницу президент США уведомил Конгресс, что он увольняет Аткинсона.

В письме законодателям Трамп заявил, что планирует отстранить Майкла Аткинсона в течение 30 дней, заявив: "Жизненно важно, чтобы я полностью доверял назначенцам, выступающим в качестве генеральных инспекторов".

Аткинсон, ранее назначенный Трампом, сделал вывод, что отчет осведомителя, который доложил о беседе Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, касавшимся расследования в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена в июле прошлого года, был достоверным, и Трамп злоупотребил своим служебным положением для своей политической выгоды, что стало угрозой для национальной безопасности Америки.

После этого возглавляемая демократами Палата представителей американского Конгресса проголосовала за импичмент Трампу, но возглавляемый республиканцами Сенат оправдал его в начале февраля.

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