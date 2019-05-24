Этот контент был опубликован 24 мая 2019 г. 13:39

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Брюссель. 24 мая. ИНТЕРФАКС - В переговорах ЕС и Великобритании по Brexit ничего не меняется, несмотря на решение премьер-министра Терезы Мэй покинуть должность главы Консервативной партии, заявила официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

"Независимо от того, кто будет премьер-министром, для переговоров ничего не изменилось", - сказала Андреева.

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер положительно оценивал деятельность премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, но он готов работать с любым другим главой правительства этой страны, подчеркнула Андреева.

"Председатель высоко оценивал сотрудничество и работу с госпожой Мэй, и, как он говорил ранее, Тереза Мэй - мужественная женщина, которую он глубоко уважает. Но он также будет уважать любого нового премьер-министра и установит с ним рабочие отношения", - сказала Андреева в пятницу на брифинге в Брюсселе.

На вопрос, как Юнкер воспринял эмоциональное заявление Мэй об отставке, Андреева ответила, что он был огорчен. По словам Андреевой, он воспринял решение Мэй "без личного удовольствия".

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье, в свою очередь, отметил решимость Мэй в работе над Brexit.

"Я хотел бы выразить крайнее уважение Терезе Мэй и признать ее решительность в роли премьер-министра при работе над упорядоченным выходом Великобритании из ЕС", - написал Барнье в Twitter.

Тереза Мэй в пятницу объявила, что она уйдет с должности лидера Консервативной партии 7 июня. Теперь в Великобритании пройдут выборы нового лидера Консервативной партии, который станет новым премьером страны.

1мм аю

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