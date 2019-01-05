Уход США из Сирии не дает Дамаску право использовать химоружие - Болтон

Этот контент был опубликован 5 января 2019 г. 14:59

Брюссель. 5 января. ИНТЕРФАКС - Вывод американского контингента из Сирии не должен быть воспринят сирийским правительством как сигнал, что теперь оно может свободно применять химическое оружие, заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

"В то время как мы обдумываем, как будет проходить вывод (войск - ИФ) и при каких обстоятельствах, мы не хотим, чтобы режим Асада расценивал наши действия как ослабление нашего несогласия с использованием оружия массового уничтожения", - приводят западные СМИ его слова, сказанные на борту самолета во время полета в Тель-Авив.

"Нет абсолютно никаких изменений в позиции США против использования химического оружия сирийским режимом, и нет абсолютно никаких изменений в том, что на любое использование химического оружия будет дан очень сильный ответ, так, как мы уже делали дважды раньше", - отметил советник.

Он добавил, что Дамаску не следует питать "иллюзий" на этот счет.

В конце декабря президент США Дональд Трамп объявил, что решил вывести американский контингент из Сирии, так как считает, что задача военных - уничтожение террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) - выполнена.

4 апреля 2017 года, в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в ночь на 7 апреля 2017 года США нанесли удар крылатыми ракетами по сирийской военной базе Шайрат.

7 апреля 2018 года представители вооруженной сирийской оппозиции в Восточной Гуте заявили о возможном применении правительственными силами отравляющего газа в сирийском городе Дума против боевиков и мирного населения.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия. Россия сочла видеоматериалы о данном инциденте постановочными.

Однако 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли удары по объектам на территории Сирии, якобы связанным с производством и хранением химоружия.

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