Этот контент был опубликован 16 сентября 2019 г. 9:28

Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Сокращение поставок нефти из Саудовской Аравии из-за атак дронов на НПЗ страны будет иметь существенное влияние на мировой нефтяной рынок, считает вице-президент Wood Mackenzie по переработке, химии и нефтяным рынка Алан Гелдер (Alan Gelder).

"Эта атака имеет существенное влияние на нефтяной рынок, поскольку потеря 5 млн б/с нефти из Саудовской Аравии не могут долго восполняться существующими запасами и из-за ограниченных свободных мощностей других членов стран ОПЕК и не-ОПЕК. Премия геополитического риска вернется в цену на нефть", - говорится в его комментарии, распространенном компанией.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке дронов. В частности, атакован был крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

Сс им ки

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