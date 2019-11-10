Этот контент был опубликован 10 ноября 2019 г. 14:02

Дубай. 10 ноября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла выступил с призывом прекратить пересчет голосов на президентских выборах, прошедших в стране 28 сентября, сообщает иранский телеканал Press TV.

"Искаженные махинациями выборы не будут признаны. Результаты должны основываться на чистых голосах нашего народа", - сказал он в воскресенье, выступая перед сторонниками в Кабуле.

Результаты выборов до сих пор не опубликованы. Основным соперником Абдуллы Абдуллы на выборах был действующий президент Афганистана Ашраф Гани.

Ранее Абдулла Абдулла уже дважды терпел неудачу на президентских выборах, ставя по итогам голосования под сомнение законность сотен тысяч отданных голосов избирателей.

Согласно неофициальным данным, в нынешних выборах приняли участие чуть более двух миллионов человек из 9,6 млн зарегистрированных избирателей.

1ар аг

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