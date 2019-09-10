Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 11:10

Дубай. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - Афганские талибы (движение, запрещенное в РФ) заявили во вторник о том, что продолжают поддерживать контакт с представителями США, с которыми проходили переговоры по урегулированию в Афганистане, отметив при этом, что требуют от американской стороны официального объяснения причин приостановки переговоров.

"Мы находимся в контакте с американской переговорной группой, канал связи продолжает оставаться открытым", - сообщил в видеообращении сотрудник политического представительства талибов в Дохе (Катар) Сухейль Шахин.

В то же время, по его словам, талибы требуют "официального прояснения" ситуации с приостановкой переговоров, и ожидают ответа американской стороны.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее сообщил, что США приостанавливают переговоры с талибами, которые они вели в Катаре и что он отзывает в Вашингтон спецпредставителя по Афганистану Залмая Халилзада.

По итогам девяти раундов Халилзад и талибы договорились о проекте соглашения, которое предусматривало запуск переговорного процесса между Кабулом и движением "Талибан" до президентских выборов, намеченных на 28 сентября.

В свою очередь президент США Дональд Трамп накануне заявил, что считает "мертвыми" переговоры с афганским движением "Талибан".

"Что касается меня, то я считаю их (переговоры - ИФ) мертвыми. Они мертвы", - сказал Трамп, выступая перед американскими журналистами.

На выходных президент США Дональд Трамп отменил запланированную секретную встречу с лидерами "Талибана" из-за теракта в Кабуле, который унес жизни 12 человек, включая одного американского военнослужащего. До этого поступали данные о том, что Вашингтон и "Талибан" согласовали проект соглашения по урегулированию афганского конфликта.

В ответ на этот шаг администрации США представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид заявил в воскресенье, что американцы в Афганистане понесут еще большие потери. По его словам, переговоры между сторонами шли достаточно успешно до субботы, а на 23 сентября было намечено начало внутриафганского диалога.

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