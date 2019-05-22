Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 11:09

Брюссель. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Соглашение об участии Турции в программе американских истребителей-бомбардировщиков F-35 не имеет никакого отношения к желанию Анкары закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил журналистам турецкий министр обороны Хулуси Акар.

"В соглашении по F-35 нет пункта, где говорится, что (участника программы - ИФ) следует исключить из этого партнерства за покупку С-400", - цитируют слова министра западные СМИ.

"Турция заплатила $1,2 млрд. Мы также вовремя производим детали (от F-35 - ИФ), которые у нас заказывают. Что еще мы можем сделать в качестве партнера?" - сказал он.

Он подчеркнул, что закупки у РФ С-400 преследует цель обеспечить лишь оборонные потребности Турции, и что эта сделка не несет никакой угрозы.

"Турция также готовится к возможному применению против нее санкций CAATSA (в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - ИФ)", - сказал он.

В то же время, по его словам, Анкара и Вашингтон сблизили позиции по таким темам как F-35, возможная покупка Турцией американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ситуация в Сирии восточнее реки Евфрат.

Акар отметил, что турецкие власти рассматривают предложения США по поставкам систем Patriot. СМИ при этом напоминают, что при его помощи Вашингтон пытается отговорить Турцию от приобретения С-400.

В свою очередь глава Минобороны Турции заявил, что в рамках данного предложения Анкара и Вашингтон прорабатывают вопросы цены, передачи технологий и совместного производства ЗРК Patriot.

Кроме этого, министр упомянул, что европейский консорциум Eurosam предложил Анкаре разместить в Турции батарею ЗРК SAMP-T. Он добавил, что по этой инициативе идет работа, которая, как ожидается, должна завершиться в октябре.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

Так, ранее в мае двухпартийная группа американских законодателей - из Демократической и Республиканской партий - вносила на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США резолюцию, предлагающую ввести санкции в отношении Турции, если Анкара не откажется от закупок у России С-400.

Согласно проекту резолюции, законодатели призывали Турцию отказаться от закупок российских С-400. В ином случае Палата представителей грозит применением санкций в рамках CAATSA.

Однако президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее не раз выражал уверенность, что Анкара получит как российские системы С-400, так и американские самолёты F-35. "Рано или поздно мы получим F-35. Варианта, при котором мы их не получим, нет", - заявлял Эрдоган во время выступления в Стамбуле.

7 мая российский источник сказал "Интерфаксу", что подготовку турецких военных для эксплуатации С-400 планируется начать в июне.

24 апреля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил агентству, что первые поставки систем С-400 Турции запланированы на июль.

Министр обороны Турции Хулуси Акар в марте заявлял, что размещение С-400 в Турции начнется в октябре 2019 года.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

1аю ар ан

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