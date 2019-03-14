Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 14:10

Таллин. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Эстонии, председатель партии Центра Юри Ратас (Juri Ratas) заявил, что формируемая центристами коалиция продолжит следовать курсом, определенным членством страны в ЕС и НАТО.

"Эстония уверенно продолжит идти курсом Европейского союза и НАТО. Я это подтвердил и в минувшую среду на встрече с президентом, сказав, что партия Центра прочно следует этим курсом, связанным с ЕС и НАТО, будь она в оппозиции или в коалиции", - сказал глава правительства на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что центристы в ходе кампании по выборам в парламент определили своим основным направлением повышение благосостояния народа и развитие в обществе чувства безопасности. "И я исхожу из этого на консультациях (по формированию коалиции - ИФ)", - подчеркнул Ю.Ратас.

Он заявил об этом в связи с опасениями, высказываемыми в обществе и за рубежом, в связи с приглашением в правящую коалицию Консервативной народной партии, известной своим евроскептицизмом, ксенофобией, негативным отношением к миграционной политике ЕС и к сексуальным меньшинствам.

В то же время такая политика консерваторов обеспечила им поддержку на парламентских выборах 3 марта, по итогам которых партия смогла увеличить свое присутствие в парламенте почти в три раза: с 7 до 19 мандатов из 101.

Ведущие переговоры о создании коалиции центристы, консерваторы и партия "Отечества" на прошедших 3 марта парламентских выборах получили все вместе 57 депутатских мандатов и в случае успеха на переговорах могут сформировать правительство большинства.

вв

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