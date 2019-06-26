Этот контент был опубликован 26 июня 2019 г. 11:22

Париж. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Председатель совета министров Италии Джузеппе Конте заявил, что возвращение России в "Группу восьми" помогло бы избежать многих кризисных ситуаций.

"Присоединение России к G7 помогло бы избежать многочисленных кризисов", - сказал итальянский премьер в интервью швейцарскому телеканалу RTS.

"Я всегда говорил, начиная с первого саммита G7, в котором я участвовал в прошлом году в Канаде, если мы сможем сделать так, чтобы Путин (президент России Владимир Путин - ИФ) сидел за этим столом, то тогда мы, безусловно, смогли бы извлечь пользу от участия России, чтобы решить многие кризисы", - добавил Конте.

Он подтвердил, что визит российского лидера в Италию планируется 4 июля. По его словам, это позволит "укрепить наше экономическое и торговое партнерство".

"Я думаю, что Россия играет важную роль в Европе и в мире", - отметил премьер Италии.

Ранее посол России в Италии Сергей Разов заявил, что визит Путина в Италию, планируемый в июле, позволит Москве и Риму укрепить сотрудничество и обменяться позициями по темам взаимного интереса.

"Мы уверены, что этот визит даст серьезный импульс развитию нашего двустороннего сотрудничества (с Италией - ИФ) в различных областях, как впрочем и возможности обсудить различные ключевые вопросы взаимного интереса в международной повестке", - сказал он в пятницу на VII Евразийском семинаре в Риме.

"Это Украина, Ливия, Сирия, Иран. Все то, чем живет сегодняшний мир", - продолжил посол.

Он также не исключил, что визит российского президента в Италию даст возможность сторонам обменяться договоренностями в сфере экономического сотрудничества.

C 2014 года G8 вернулась к проведению встреч в формате G7 - без России. Это стало реакцией участников на присоединение Крыма к РФ.

1вл во ри

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!