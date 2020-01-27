Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 9:19

Лондон. 27 января. ИНТЕРФАКС - США будут вынуждены проанализировать отношения с Великобританией в сфере разведки в том случае, если Лондон допустит китайскую компанию Huawei к развитию британских сетей 5G, заявил американский сенатор-республиканец Марко Рубио британскому изданию The Telegraph.

Рубио подчеркнул, что, помимо Huawei, есть более безопасные альтернативы, а предостережения британских экспертов должны заставить "лидеров "Великобритании взять паузу" в отношении проблемы Huawei.

Издание отмечает, что Рубио - один из трех сенаторов-республиканцев, напрямую обратившихся по данному вопросу к Совету национальной безопасности Великобритании: Совет должен во вторник принять решение по поводу возможного участия Huawei в проекте 5G.

Накануне госсекретарь США Майк Помпео утверждал, что если Лондон позволит Huawei развивать сети 5G, суверенитет Великобритании окажется под угрозой.

"Правда состоит в том, что только те страны, которые способны защищать свою информацию, будут суверенными", - сказал госсекретарь.

Такие заявления Помпео прозвучали незадолго до запланированного на среду визита госсекретаря в Великобританию, в ходе которого он должен встретиться с премьером Британии Борисом Джонсоном и главой МИД Домиником Раабом.

По данным The Telegraph, в Совете национальной безопасности Великобритании нет единства в отношении Huawei.

В свою очередь вице-президент Huawei Виктор Чжан заявил, что компания не представляет никакой угрозы для Великобритании.

"Два парламентских комитета Британии пришли к выводам, что нет никаких технических причин запрещать нам (Huawei - ИФ) поставлять оборудование для 5G, и на этой неделе глава MI5 сказал, что "нет никаких причин полагать", что отношения с США в сфере обменами разведданными пострадают, если Британия продолжит использовать технологии Huawei", - сказал Чжан.

В декабре прошлого года в статье в издании Politico, говоря о компании Huawei, Помпео напомнил, что она "поддерживает связи с Народно-освободительной армией Китая и вовлечена в шпионаж в отношении Чехии, Польши и Нидерландов, а также в кражу интеллектуальной собственности у иностранных конкурентов в Германии, Израиле, Великобритании и США".

"Используя возможности сетей 5G, коммунистическая партия Китая через доступ Huawei и ZTE может красть личную и частную информацию", - отмечал Помпео.

В 2019 году году Вашингтон внес Huawei в список компаний, представляющих угрозу для национальной безопасности США, в связи с чем, для работы с китайским производителем телекоммуникационного оборудования американским компаниям необходимо получать соответствующие лицензии.

Австралия ранее запретила использовать оборудование китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Соединенные Штаты обвиняют в шпионаже, для своей сети 5G. Аналогичных шагов администрация США добивается от всех своих союзников и партнеров.

1аю бп

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