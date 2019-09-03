Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 16:06

Брюссель. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что сторонам переговоров по иранской ядерной проблеме предстоит много работы для спасения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), сообщают во вторник западные СМИ.

"Нам предстоит много работы (по этому вопросу - ИФ), она (сделка - ИФ) по-прежнему очень нестабильна", - сказал министр журналистам в Париже, говоря о переговорах между Ираном и тремя европейскими странами - Францией, Великобританией и ФРГ.

Иранская делегация во главе с заместителем главы МИД страны Аббасом Арагчи в понедельник провела с французскими официальными лицами продолжительные переговоры по иранской ядерной проблеме. Встреча продлилась около 10 часов.

Переговоры иранской и французской делегации состоялись в Париже на фоне ожидаемого третьего этапа отказа Ирана от выполнения обязательств по СВПД. Иранская сторона обещает позже на этой неделе приступить к очередному этапу отказа от выполнения обязательств по соглашению, если европейские страны так и не смогут предложить способ реализации предусмотренных соглашением экономических обязательств в отношении Тегерана.

1тэ ар

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