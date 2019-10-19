Этот контент был опубликован 19 октября 2019 г. 16:54

Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Участники акции в Лондоне приветствовали решение парламента перенести голосование по Brexit, сообщает "Скай ньюз".

По информации канала, у здания парламента Великобритании собрались тысячи участников акции, организованной инициативой People's Vote, инициатива призывает провести общенародное голосование по Brexit.

Ранее в субботу парламентарии одобрили так называемую "поправку Летвина", которая означает, что само соглашение о выходе Великобритании из ЕС не было поставлено на голосование. Парламентарии требуют от премьер-министра Бориса Джонсона просить у ЕС новой отсрочки по Brexit.

1тф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!