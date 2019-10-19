Лондон. 19 октября. ИНТЕРФАКС - Участники акции в Лондоне приветствовали решение парламента перенести голосование по Brexit, сообщает "Скай ньюз".
По информации канала, у здания парламента Великобритании собрались тысячи участников акции, организованной инициативой People's Vote, инициатива призывает провести общенародное голосование по Brexit.
Ранее в субботу парламентарии одобрили так называемую "поправку Летвина", которая означает, что само соглашение о выходе Великобритании из ЕС не было поставлено на голосование. Парламентарии требуют от премьер-министра Бориса Джонсона просить у ЕС новой отсрочки по Brexit.
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