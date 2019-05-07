Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 17:11

Хельсинки. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Участники заседания Арктического совета не смогли во вторник согласовать текст развернутой декларации из-за разногласий США с другими участниками, сообщает агентство Associated Press.

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни пояснил, что текст декларации не удалось составить, так как американская делегация отказывалась включить в него упоминания проблемы изменения климата.

Т.Сойни пояснил, что не хочет возлагать вину за эту неудачу на какую-либо из сторон, добавив, что результаты заседания все равно положительные.

Associated Press, в свою очередь, приводит слова неназванного высокопоставленного американского официального лица, заявившего, что отсутствие декларации - не такая уж большая проблема. "Нельзя говорить, что США не думают об экологии лишь на основании того, что мы были против какой-то формулировки", - отметил собеседник агентства.

Госсекретарь США Майк Помпео в Финляндии все же упоминал проблему климата. Так, во вторник он заверил, что экология - один из приоритетов американской администрации.

В то же время, как отмечет Associated Press, в целом он предпочитал указывать не на саму проблему изменения климата, а на возможности, которые эти изменения открывают перед странами в Арктическом регионе.

"Продолжающееся таяние ледников открывает новые маршруты для судов и для торговли. Благодаря этому суда, осуществляющие перевозки между Азией и Западом, возможно, смогут проделывать этот путь на 20 дней быстрее", - сказал М.Помпео в понедельник.

"В Арктике тают ледники, но даже не просите госсекретаря Майка Помпео обсудить тему изменения климата. И согласовать текст, в котором упоминается эта проблема, тоже не просите", - подытоживает агентство.

В итоге участники встречи вместо развернутой декларации ограничились коротким совместным заявлением, в котором говорили о "приверженности поддержанию мира, стабильности, а также - сотрудничеству в Арктике".

1во ки

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